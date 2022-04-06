Медведев рассказал о первой встрече с Жириновским

Медведев описал первую встречу с Жириновским словами «внешнее впечатление ошибочно»

Заместитель главы Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в Telegram-канале рассказал о своей первой встрече с лидером ЛДПР и отметил, что внешнее впечатление о политике оказалось ошибочным.

Медведев вспомнил, что впервые он увидел Жириновского по телевизору. Он указал, что тогда риторика лидера ЛДПР была ему «не совсем близка», однако все же она цепляла яркостью, провокационностью и непохожестью на заявления других политиков.

«Потом, когда я уже лично познакомился с Владимиром Вольфовичем, я понял, что внешнее впечатление, как обычно, ошибочно. Да, он всегда озвучивал какие-то сверхновые идеи, фонтанировал геополитическими и социальными проектами, совершал глубокие экскурсы в историю для подкрепления своих мыслей», — рассказал Медведев.

Он отметил блестящее образование, аналитическое и государственное мышление Жириновского, которое, по мнению Медведева, слабо стыковалось с образом политика на экране.

Также председатель «Единой России» вспомнил случай, когда лидер ЛДПР искренне обрадовался пойманной в пруду в Завидово рыбе. По словам Медведева, лидер либерал-демократов был в чем-то наивным, даже беззащитным человеком.

«Владимира Вольфовича Жириновского любили и ненавидели. Восторгались и беспощадно критиковали. Равнодушных не было. И, наверное, не будет», — добавил Медведев.

О смерти лидера ЛДПР стало известно 6 апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал его ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».

В начале февраля 75-летнего главу ЛДПР госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом России.