Эстонский инструктор йоги научилась вызывать оргазм только силой мысли

Преподаватель тантра-йоги Царски научилась испытывать оргазм без дополнительной стимуляции

33-летняя инструктор йоги из Эстонии научилась вызывать оргазм только силой мысли, без какой-либо дополнительной стимуляции. Ее заявления подтвердили ученые. Их исследование опубликовано в журнале Sexual Medicine.

Каролин Царски прошла все тесты, чтобы доказать, что «интенсивные» переживания, которые она научилась испытывать почти мгновенно, подлинные. Преподаватель заявила, что ей удалось достичь подобных результатов при помощи регулярной практики тантра-йоги. Она заявила, что у нее ушло на это 10 лет.

По словам эстонки, обычный половой акт вызывал у нее болезненные ощущения из-за вагинизма, а теперь ей достаточно подумать о сексе, чтобы достичь глубокого удовлетворения, которое будет длиться до 10 минут. Царски утверждает, что открыла в себе способность «пробудить оргазмическую энергию», и даже стала предлагать свои услуги другим женщинам за 60 фунтов стерлингов в час (больше 6,5 тысячи рублей), обещая вывести их сексуальную жизнь на новый уровень.

Когда женщину стали обвинять в мошенничестве, она обратилась к ученым и прошла все медицинские тесты. Группа специалистов под руководством психолога Джеймса Пфауса проводила эксперимент трижды с интервалом в неделю, чтобы доказать, что Царски не жульничает, и записывала все результаты на камеру. Перед началом каждого исследования ученые брали у нее кровь на анализ и делали повторный забор сразу после достижения оргазма, чтобы проверить изменение уровня гормонов. В первый раз Царски довела себя силой мысли до кульминации, длившейся 5 минут, во второй — продолжительность увеличилась до 10 минут. Во время последнего контрольного теста женщина просто сидела в кресле и читала книгу.

Анализы крови Царски показали, что она действительно не лжет: уровень гормона пролактина, вырабатывающегося сразу после кульминации, поднялся на 25 процентов в первый раз, и на 48 процентов — во второй. Во время контрольного тестирования колебаний гормонов зафиксировано не было.

Сама женщина оценила оргазмы без физической стимуляции как почти такие же приятные, как клиторальные, но, по ее признанию, они не обеспечивали такого же уровня эмоциональной близости и экстаза, как обычные.

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