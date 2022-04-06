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Захарова назвала соучастников преступления в украинской Буче

Захарова заявила, что западные СМИ являются соучастниками преступления в Буче

Фото: Максим Шипенков / Reuters

Западные СМИ являются прямыми соучастниками преступления в украинском городе Буча, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, сообщает ТАСС.

«Я обвиняю западные средства массовой информации, и прежде всего американские, не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии в преступлении в городе Буче», — сказала она.

6 апреля заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что не верит обвинениям в адрес России в связи с ситуацией в Буче, и назвала причастных к преступлениях такого рода «не имеющим человеческого облика». «Очень жаль, что не все это понимают», — подчеркнула она.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуацию в Буче необходимо расследовать, однако нужно реальное, беспристрастное и независимое расследование.

3 апреля киевские власти и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в Буче. На распространяемых кадрах были видны тела убитых людей.

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Дмитрий Сотак
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