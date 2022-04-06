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Россия заявила об адекватном ответе на высылку своих дипломатов из Румынии

Захарова заявила, что Россия даст адекватный ответ на высылку своих дипломатов из Румынии

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Россия адекватно ответит на высылку своих дипломатов из Румынии. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД решительно отвергли обвинения Румынии, которая возложила на Россию ответственность за трагедию в украинском городе Буча. «Расцениваем румынский демарш как часть развязанной США и их европейскими союзниками кампании с целью дискредитировать проводимую Россией специальную военную операцию», — говорится в комментарии Захаровой.

«Стараниями Бухареста наши двусторонние отношения в последние годы оказались в глубоком тупике, тогда как очередные враждебные действия румынской стороны ведут к подрыву базовых механизмов цивилизованного межгосударственного диалога и взаимодействия», — заявила представитель МИД РФ.

Ранее Румыния объявила десять российских дипломатов персонами нон грата. Свое решение Бухарест объяснил тем, что деятельность российских дипломатов якобы «противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

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Николай Чигасов
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