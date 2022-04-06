Россия заявила об адекватном ответе на высылку своих дипломатов из Румынии

Захарова заявила, что Россия даст адекватный ответ на высылку своих дипломатов из Румынии

Россия адекватно ответит на высылку своих дипломатов из Румынии. Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД решительно отвергли обвинения Румынии, которая возложила на Россию ответственность за трагедию в украинском городе Буча. «Расцениваем румынский демарш как часть развязанной США и их европейскими союзниками кампании с целью дискредитировать проводимую Россией специальную военную операцию», — говорится в комментарии Захаровой.

«Стараниями Бухареста наши двусторонние отношения в последние годы оказались в глубоком тупике, тогда как очередные враждебные действия румынской стороны ведут к подрыву базовых механизмов цивилизованного межгосударственного диалога и взаимодействия», — заявила представитель МИД РФ.

Ранее Румыния объявила десять российских дипломатов персонами нон грата. Свое решение Бухарест объяснил тем, что деятельность российских дипломатов якобы «противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».