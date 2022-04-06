В Госдуме рассмотрят законопроект об усилении защиты персональных данных россиян

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об усилении защиты персональных данных россиян

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян, а также на ужесточение требований к иностранным операторам, которые обрабатывают эту информацию. Проект документа появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке говорится, что поправки будут внесены в закон «О персональных данных». Как отмечают авторы проекта, принятие инициативы должно «повысить уровень защищенности персональных данных граждан России, обеспечивая конституционное право на неприкосновенность частной жизни».

Одно из нововведений касается передачи данных в другие страны. Если законопроект вступит в силу, операторов персональных данных россиян обяжут уведомлять Роскомнадзор об осуществлении трансграничной передачи этой информации. При этом уточняется, что Россия оставляет за собой право ограничить или запретить такого рода передачу, если есть сомнения насчет дальнейших целостности и сохранности этих данных или возможности их использования в ущерб стране. Также законопроект обяжет любого держателя персональных данных россиян разъяснять жителям страны последствия отказа от согласия на их обработку.

Кроме того, планируется ввести ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних россиян. В проекте документа подчеркивается, что дети и подростки из-за их неопытности и отсутствия необходимого уровня знаний являются наиболее уязвимой группой населения для совершения в отношении них противоправных действий.

Другое нововведение связано с контролем тех организаций, которые работают с персональными данными. Согласно проекту документа, если компании зарекомендовали себя как добросовестные и законопослушные операторы, то на них будут меньше обращать внимание контрольно-надзорные органы. Помимо этого, в законопроекте предлагают обязать каждого оператора персональных данных уведомлять уполномоченные органы об утечках информации, чтобы оперативно предотвращать их последствия.

Авторы инициативы также выступают за то, чтобы сведения о недвижимости из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) предоставлялись третьим лицам только при согласии владельца недвижимости. По их мнению, ограничение на свободное использование информации позволит обезопасить граждан от мошенников и недоброжелателей.

Отмечается, что новый законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе ‎от 29 мая 2014 года, а также положениям других международных договоров России. Идея законопроекта принадлежит сенаторам Андрею Клишасу и Андрею Яцкину, а также депутатам Александру Хинштейну, Антону Горелкину, Сергею Боярскому и еще ряду других парламентариев.