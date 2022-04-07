102-летний мужчина раскрыл секрет долголетия накануне очередного дня рождения

Долгожитель Льюис Фенстермейкер уверен, что прожил 103 года благодаря заботе семьи

Американец Льюис Фенстермейкер, который отпразднует 103-й день рождения 10 апреля, поделился воспоминаниями и раскрыл секрет долгой жизни. Об этом сообщает The Carroll County Messenger.

Мужчина, живущий в пансионе для пожилых в городке Карролтон, штат Огайо, не смог отпраздновать 102-летие с друзьями и семьей в прошлом году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, так что с нетерпением ждет праздника. Накануне очередного дня рождения его навестили дети. «Мы думаем, что секрет его долголетия в том, что он никогда не курил, не пил и постоянно работал», — считает дочь американца Джойс. Впрочем, сам Фенстермейкер уверен, что прожил так долго благодаря заботе родственников.

Долгожитель рассказал, что был школьником во времена Великой депрессии. Он подрабатывал тем, что запрягал лошадей на ферме соседа. Это приносило ему два доллара в день, что в период кризиса считалось неплохим доходом для подростка. «Все парни мне завидовали!» — похвалился пенсионер.

Позже он трудился на электростанциях и очень любил делать подарки для родных своими руками. Например, для каждого из детей он сам собрал механические часы.

В качестве хобби Фенстермейкер держал ферму, где разводил лошадей и пони. Долгожитель всю жизнь был заядлым автомобилистом: он научился водить машину, когда ему было 12 лет, а в последний раз сел за руль пять лет назад.

Ранее 101-летний Бэзил Смит из валлийского города Лланелли рассказал о причинах своего долголетия. Он считает, что стал долгожителем благодаря любимому спорту.