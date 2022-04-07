Венгрия не поддержала предложение ЕС ввести энергетические санкции против России

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что не поддержит энергетические санкции против России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает предложения Еврокомиссии о введении энергетических санкций против России. Цитату приводит Reuters.

Дипломат заявил, что введение санкций в отношении сфер, связанных с ядерной энергетикой, является «красной чертой» для Венгрии, и Будапешт не будет поддерживать такие решения.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия собирается предложить странам ЕС ввести запрет на импорт угля, резины, химикатов и другой продукции, оцениваемый в 9 миллиардов евро в год. Возможно, страны также решат запретить экспорт полупроводников, компьютеров, оборудования для сжиженного природного газа (СПГ) и иной техники в Россию. Речь идет о поставках на сумму еще около 10 миллиардов евро в год.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже говорил, что ввести санкции против российского газа не смогут из-за Венгрии: страна слишком серьезно зависит от поставок.