Лавров обвинил США в принуждении Зеленского к боевым действиям

Глава МИД России Лавров считает, что США толкают Зеленского на продолжение боевых действий

Власти США принуждают президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия и препятствуют достижению мира. Так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, цитату приводит ТАСС.

«Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров уличил Украину в том, что своем новом проекте мирного соглашения она отошла от предложений, сделанных российской стороне в Стамбуле. Украина, по словам Лаврова, отказалась от нераспространения международных гарантий безопасности для нее на Крым и Севастополь. Вместо этого украинская сторона внесла «размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля». Кроме того, Киев отказался согласовывать с Россией военные учения на украинской территории.