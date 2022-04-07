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Лавров обвинил США в принуждении Зеленского к боевым действиям

Глава МИД России Лавров считает, что США толкают Зеленского на продолжение боевых действий
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Власти США принуждают президента Украины Владимира Зеленского продолжать боевые действия и препятствуют достижению мира. Так считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, цитату приводит ТАСС.

«Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров уличил Украину в том, что своем новом проекте мирного соглашения она отошла от предложений, сделанных российской стороне в Стамбуле. Украина, по словам Лаврова, отказалась от нераспространения международных гарантий безопасности для нее на Крым и Севастополь. Вместо этого украинская сторона внесла «размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля». Кроме того, Киев отказался согласовывать с Россией военные учения на украинской территории.

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Виктория Кондратьева
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