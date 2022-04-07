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В посольстве России отреагировали на задержание руководителя Sputnik Meedia

Посольство России в Эстонии потребовало освободить шеф-редактора Sputnik Meedia Черышеву

Фото: Вадим Анцупов / РИА Новости

Задержание шеф-редактора эстонского информационного портала Sputnik Meedia Елены Черышевой является актом устрашения россиян. Так на задержание отреагировали в посольстве России в Таллине, потребовав немедленно освободить россиянку. Текст сообщения опубликован в Telegram-канале представительства.

В диппредставительстве выразили решительный протест против ареста руководителя Sputnik Meedia и отметили, что предпринимают все меры для защиты прав и интересов журналистки. Российская сторона также заявила, что ожидает внятных и четких разъяснений по данному инциденту, поскольку комментарии эстонских правоохранителей звучат необоснованно и неубедительно.

«В случае их отсутствия посольство будет расценивать произошедшее как проявление борьбы с инакомыслием и акт устрашения российских граждан, поддерживающих свое государство», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Эстонии задержали двух руководителей Sputnik Meedia Елену Черышеву и Мати-Дмитрия Терестала. По версии правоохранителей, они организовали находящемуся под санкциями лицу доступ к финансовым средствам в объеме 350 тысяч евро.

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Варвара Кошечкина
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