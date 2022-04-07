Менеджер Емельяненко высказался о возможном бое с Харитоновым

Менеджер Александра Емельяненко заявил, что Харитонов потребовал завышенный гонорар за бой

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Никита Бурчак высказался о возможном поединке своего клиента против тяжеловеса Сергея Харитонова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Бурчак заявил, что была попытка организовать поединок Харитонова и Емельяненко 12 июня. Однако, по информации менеджера, Харитонов потребовал завышенный гонорар и проведение поединка по особым правилам.

Менеджер Емельяненко выразил мнение, что таким образом Харитонов попытался отказаться от боя с его клиентом. «Он понимает, что на запрашиваемые условия никто не согласится», ­— заявил Бурчак.

Харитонов провел последний поединок на турнире организации Eagle FC Хабиба Нурмагомедова. Россиянин нокаутировал Тайрона Спонга из Нидерландов.

Емельяненко в ноябре 2021-го уступил бразильцу Марсио Сантосу. Последняя победа тяжеловеса в профессиональных MMA добыта в июле 2018-го.