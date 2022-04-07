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Анонсировано оперативное совещание Путина с Совбезом

Президент Путин 7 апреля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в четверг, 7 апреля, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, глава государства планирует провести совещание во второй половине дня после завершения отчета о работе правительства, с которым выступает премьер-министр Михаил Мишустин в Госдуме.

Песков пообещал сориентировать представителей СМИ по темам, которые будут затрагиваться на встрече. При этом другие мероприятия у главы государства в четверг не будут носить публичный характер, уточнил он.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в «обозримой перспективе» Путин проведет встречу с главами думских фракций. Точную дату он не назвал.

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Евгения Куликова
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