В Кремле анонсировали встречу Путина с главами думских фракций

Пресс-секретарь Путина Песков анонсировал встречу президента с главами думских фракций

Президент Владимир Путин проведет встречу с главами думских фракций. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его заявление приводит агентство ТАСС.

По словам Пескова, встреча запланирована в «обозримой перспективе». Точной даты встречи с главами фракций Песков не назвал.

Предыдущая встреча Путина с главами фракций прошла в сентябре прошлого года в формате видеосвязи. На ней президент заявил о возросшем значении Государственной Думы.

В Государственной Думе партию «Единая Россия» представляет депутат Владимир Васильев, фракцию КПРФ — Геннадий Зюганов, «Справедливую Россию — За правду» — Сергей Миронов, фракцию партии «Новые люди» — Алексей Нечаев.

После смерти главы ЛДПР Владимира Жириновского временно исполняющим обязанности руководителя фракции в Госдуме назначили депутата Леонида Слуцкого.