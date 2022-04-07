Глава СК Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию преступлений Украины

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин приехал в Донецк. Там он провел совещание по расследованию военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирного населения и российских военных. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В мероприятии участвовали первый заместитель председателя СК РФ Эдуард Кабурнеев, временно исполняющий обязанности начальника Главного военного следственного управления Константин Корпусов, а также руководство, следователи и криминалисты подразделений центрального аппарата и военных следственных органов Следственного комитета.

«В рамках совещания А.И. Бастрыкину доложено о первоначальных итогах работы подразделений ведомства, принимающих участие в расследовании преступлений киевского режима против гражданского населения Донбасса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава ведомства поручил обеспечить постоянное пребывание следователей на территории Донбасса, чтобы в случае необходимости оперативно реагировать и совершать неотложные следственные действия. По словам Бастрыкина, это необходимо для повышения эффективности работы по установлению причастных к военным преступлениям лиц.

Ранее Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства убийства украинскими националистами российских военнопленных. Следователи должны выяснить, кто отдавал приказы о применении против мирного населения запрещенных средств ведения войны.