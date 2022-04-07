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Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотников Украины

Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников силами ПВО

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны сбили в воздухе над территорией Украины пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом журналистам сообщил генерал-майор Игорь Конашенков.

Поражения техники противника противника произошли в районе населенных пунктов Новоселовка вторая, Червоная, Новоградовка, Иловайск и Харцизск.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что силам народной милиции Донецкой народной республики было зачищено село Сладкое. Также ведомством были опубликованы кадры передвижения техники через реку Северный Донец. Там подчеркнули, что бои за эту местность велись в течение трех недель.

В среду, 6 апреля, в СМИ появилась информация об отправке на Украину ста дронов-камикадзе Switchblade. Американские инструкторы более года учили бойцов ВСУ пользоваться ими.

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Роман Кирьянов
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