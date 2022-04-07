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Минобороны сообщило о зачистке села Сладкое

Минобороны сообщило, что подразделения ДНР зачистили от украинских военных Сладкое

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Подразделениям войск Донецкой народной республики (ДНР) в ходе наступления удалось полностью зачистить от украинских военных село Сладкое. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 7 апреля.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 29 военных объектов Украины, пояснил представитель ведомства.

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По словам Конашенкова, российские войска высокоточными ракетами за ночь уничтожили четыре базы хранения ГСМ в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева.

Накануне Министерство обороны России показало видео движения боевой техники по понтонной переправе через реку Северский Донец.

В ведомстве подчеркнули, что за данную территорию, расположенную южнее Изюма, в течение трех недель шли ожесточенные бои.

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Анна Щербакова
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