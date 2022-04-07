Минобороны сообщило о зачистке села Сладкое
Подразделениям войск Донецкой народной республики (ДНР) в ходе наступления удалось полностью зачистить от украинских военных село Сладкое. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 7 апреля.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 29 военных объектов Украины, пояснил представитель ведомства.
По словам Конашенкова, российские войска высокоточными ракетами за ночь уничтожили четыре базы хранения ГСМ в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева.
Накануне Министерство обороны России показало видео движения боевой техники по понтонной переправе через реку Северский Донец.
В ведомстве подчеркнули, что за данную территорию, расположенную южнее Изюма, в течение трех недель шли ожесточенные бои.