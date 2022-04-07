Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Минобороны показало видео движения техники по переправе через Северский Донец

Минобороны РФ показало видео движения техники по переправе через реку Северский Донец

Фото: WAW / CLH / Reuters

Министерство обороны России показало видео движения боевой техники по понтонной переправе через реку Северский Донец. Об этом сообщает Russia Today.

Уточняется, что за данную территорию, расположенную южнее Изюма, в течение трех недель шли ожесточенные бои. В ведомстве пояснили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не давали российским военным переправить на другой берег технику, горючее и боеприпасы.

Ранее Минобороны показало удар ракетами «Оникс» по объектам военной инфраструктуры Украины. «Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям на территории Украины», — сообщили в Минобороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
The Economist заявил о неожиданно высоком уровне поддержки России в мире
В МВД России решили сократить начальников
48-летняя Хайди Клум снялась в рекламе бренда нижнего белья Ким Кардашьян
Раскрыто название новой ядерной ракеты США
Нутрициолог назвала признаки некачественного магазинного хумуса
Подсчитаны запасы автомобильных шин в России
Посол Украины в Германии остался недоволен заморозкой «Северного потока-2»
Москвичам спрогнозировали дождь и тепло
Индийская компания купила два миллиона баррелей российской нефти
У генерала ФСБ и его семьи изъяли машины, квартиру и загородный дом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.