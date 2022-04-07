Минобороны показало видео движения техники по переправе через Северский Донец

Минобороны РФ показало видео движения техники по переправе через реку Северский Донец

Министерство обороны России показало видео движения боевой техники по понтонной переправе через реку Северский Донец. Об этом сообщает Russia Today.

Уточняется, что за данную территорию, расположенную южнее Изюма, в течение трех недель шли ожесточенные бои. В ведомстве пояснили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не давали российским военным переправить на другой берег технику, горючее и боеприпасы.

Ранее Минобороны показало удар ракетами «Оникс» по объектам военной инфраструктуры Украины. «Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет "Оникс" по назначенным наземным целям на территории Украины», — сообщили в Минобороны.