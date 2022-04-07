Россиянка побывала в Египте и назвала причины больше никогда не посещать страну

Автор «Яндекс.Дзен» Ершова рассказала о нищете, которая затуманивает разум египтян

Российская туристка Марина Ершова, три месяца путешествующая по Египту, назвала веские причины, по которым она больше никогда не вернется в эту страну. Мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор канала считает, что основной проблемой Египта является нищета. По ее словам, от этого складывается менталитет жителей — египтяне ведут себя так, «будто им все должны», а в иностранцах они видят по умолчанию состоятельных людей. Так, побывавшая в нескольких городах страны россиянка рассказала о большом количестве попрошаек на улицах: многие из них начинают просить милостыню у туристов еще с детства.

«Нищета затуманила людям разум, они будто не замечают мусора, который так активно распространился по стране. Кстати, когда я делаю фото, многие египтяне это не одобряют, им не нравится эта идея, что мусорные кучу кто-то еще увидит», — назвала еще одну причину не посещать Египет россиянка.

Кроме того, девушка рассказала, что неоднократно слышала от многих знакомых жалобы на уровень сервиса и обслуживания в отелях Египта, плохое отношение персонала и низкое качество еды. По этой причине туристка избегает отдыха по пакетным турам и предпочитает путешествовать самостоятельно.

«А вот своим ходом посмотреть на страну стоит, но лично мне хватит всего этой одной поездки — больше я сюда не приеду! На моем примере, эта страна дала мне больше отрицательных эмоций, чем положительных», — заключила россиянка.

Ранее в апреле эта же российская туристка побывала в гостях у египтян и рассказала об особенностях их быта, которые показались ей самыми странными. Например, ее поразила привычка ходить по дому в уличной обуви и спать без постельного белья.