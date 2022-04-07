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Россия и ЕС выразили готовность помочь Армении и Азербайджану определить границы

Пашинян рассказал о готовности России и ЕС помочь Армении и Азербайджану с границами

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия и Европейский совет выразили готовность помочь Армении и Азербайджану определить границы — провести делимитизацию и демаркацию. Об этом он рассказал на заседании правительства, передает РИА Новости.

По словам Пашиняна, позиция Еревана состоит в том, что граница между Арменией и Азербайджаном де-юре — это существовавшая пограничная линия советского периода. «Работы по делимитации границы надо начать этой констатацией и попытаться достичь решения, параллельно принимая меры по обеспечению безопасности и стабильности», — заявил он.

Согласно достигнутой между Ереваном и Баку договоренности будет создана двусторонняя комиссия по вопросам делимитизации границы между странами. У нее, по словам Пашиняна, будет двойной мандат — по самой делимитизации и обеспечению безопасности и стабильности.

6 апреля в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. По итогам встречи Пашинян и Алиев поручили своим министерствам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между странами.

Территориальные споры между Арменией и Азербайджаном обострились после завершения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. В итоге противостояния Баку вернул под свой контроль несколько территорий, утраченных в 1990-х годах.

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Алиса Реброва
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