Москвичам предложили оплатить чужие счета ЖКУ

Москвичам по ошибке прислали чужие квитанции по ЖКУ из-за обновления сервиса

Жителям Москвы по ошибке предложили оплатить чужие квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Сбой произошел из-за обновления сервиса, работа которого уже восстановлена, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент информационных технологий.

7 апреля пользователи социальных сетей рассказали, что утром им пришли уведомления от сервиса «Госуслуги» об оплате чужих счетов ЖКУ. «Сегодня некоторым пользователям пришли некорректные e-mail и пуш-уведомления о получении Единого платежного документа, в том числе долговых ЕПД. Эта ситуация возникла при обновлении сервиса рассылок. Оплачивать такие счета не надо. На данный момент рассылка остановлена, технические специалисты уже восстановили стабильную работу сервиса», — сообщили в ведомстве.

В департаменте добавили, что всем, кто получил некорректные уведомления, отправят дополнительные сообщения с разъяснением сложившейся ситуации. Кроме того, москвичам посоветовали проверять актуальные сведения о начислениях за ЖКУ и оплачивать их при помощи сервиса «Получить и оплатить единый платежный документ» на портале mos.ru.

Ранее по чужим счетам хотели заставить заплатить пенсионерку из Челябинской области. Женщине выставили счет на 20 тысяч рублей за электричество в квартире, из которой та съехала семь лет назад. Отмечается, что предварительно россиянка отключила помещение от электроэнергии и предупредила об этом коммунальщиков.