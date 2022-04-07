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Россия проверит Европу на наличие жизни

«Роскосмос»: российский буксир «Зевс» проверит спутник Европа на наличие жизни

Фото: Kirill Borisenko / Wikimedia Commons

Первый этап миссии ядерного буксира «Зевс» будет включать радиолокационные исследования Луны, второй — Венеры и спутников Юпитера, сообщил в интервью «Известиям» исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Он отметил, что «хотелось бы исследовать атмосферу, магнитосферу и внутренние источники энергии Юпитера, изучить подледные океаны Европы и Ганимеда». «Кроме того, мы проверим спутники Юпитера на наличие там жизни. Если точнее, мы планируем проверить спутники Юпитера на наличие так называемых биомаркеров и условий, потенциально пригодных для существования жизни», — заявил менеджер.

По его словам, первая миссия «Зевса» состоится в 2030 году. «Длительность миссии составит 50 месяцев, она завершится примерно в 2034 году», — уточнил исполнительный директор.

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В декабре 2021 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация к 2030 году планирует вывести ядерный буксир «Зевс» на «безопасную высоту не менее 800 километров, включить его и начать первую экспедицию». По его словам, электрическая мощность энергоустановки буксира составит 0,5 мегаватта, что позволит после совершения гравитационных маневров у Луны и Венеры стартовать к Юпитеру.

В августе того же года Рогозин заявил о прорывных для «Роскосмоса» результатах, которые даст испытание капельного холодильника-излучателя для «Зевса» на Международной космической станции (МКС). По его мнению, ядерный буксир позволит перемещать крупные станции и орбитальные модули по Солнечной системе и за ее пределами.

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Иван Потапов
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