Посла России вызвали в МИД Франции

Министр иностранных дел Ле Дриан сообщил, что посла России Мешкова вызвали в МИД Франции

Посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции. Об этом сообщил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, передает ТАСС.

«Я принял решение сегодня утром вызвать в МИД российского посла», — рассказал французский дипломат. Причина вызова на данный момент не раскрывается.

5 апреля сообщалось, что МИД Франции передал список сотрудников посольства России, которые были объявлены персонами нон грата. Ранее во французском ведомстве сообщили, что власти страны решили выслать около 30 сотрудников российского посольства в Париже.