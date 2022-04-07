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Из Google Play удалят старые приложения

В Google Play удалят старые и небезопасные приложения

Фото: Creative Caliph / Shutterstock

Google ограничит установку старых приложений на устройства с актуальными версиями Android. Об этом сообщается в блоге компании.

Представители Google объявили, что ограничат работу ряда устаревших приложений в своем магазине. Инженеры компании предупредили разработчиков, чтобы их программы и сервисы соответствовали необходимому уровню API (программный интерфейс приложения). Если приложения будут иметь уровень API двухлетней давности и больше, то контент может быть удален из поиска Google Play.

«Google Play помогает нашему сообществу разработчиков распространять самые инновационные и безопасные приложения в мире среди миллиардов людей», — объяснили цель изменений в компании. По словам специалистов, новые механизмы смогут защитить пользователей от установки старых программ, которые не имеют необходимых средств защиты.

Также инженеры Google рассказали, что пользователи смартфонов на базе устаревших версий Android смогут и дальше находить в Google Play приложения с устаревшим уровнем защиты. «Хорошая новость заключается в том, что подавляющее большинство приложений в Google Play уже соответствуют нашим стандартам», — подчеркнули авторы.

В Google рассказали, что новая политика начнет действовать с 1 ноября. Если разработчики не успеют внедрить новый уровень API для своих сервисов, то они смогут попросить шестимесячную отсрочку.

В конце марта стало известно, что анонс новой версии Android состоится на мероприятии Google I/O. Презентация ОС Android 13 намечена на 11 мая.

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Андрей Ставицкий
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