Названы четыре ведущие к инфаркту миокарда привычки

Кардилог Жито заявил, что к инфаркту миокарда может привести гиподинамия

Четыре привычки человека могут спровоцировать инфаркт миокарда. Их назвал врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито, сообщает Пятый канал.

Врач назвал одной из главных причин сердечных приступов курение. Он объяснил, что из-за никотина и других веществ повреждаются сосуды и образуются атеросклеротические бляшки.

Второй привычкой, которая ведет к инфаркту миокарда, является чрезмерное употребление алкоголя. «Алкоголь вызывает расширения в области сердца, а также другие морфологические изменения в этом органе, которые также могут приводить к развитию инфаркта миокарда», — заявил кардиолог.

Он добавил, что на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний влияет и неправильный режим питания. Жито рекомендовал отказаться от потребления большого числа жирной и жареной пищи и есть больше овощей и фруктов. Помимо этого, к инфаркту миокарда может привести гиподинамия — малоподвижный образ жизни. Малое число физических нагрузок приводит к слабости сердечно-сосудистой системы.

Ранее врач Андрей Сыров назвал способ определить инфаркт. По его словам, его признаками могут стать продолжительные боли в сердце, чувство нехватки воздуха и изменения давления.