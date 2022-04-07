Турция передала дело об убийстве журналиста суду Саудовской Аравии

Турция передала дело об убийстве репортера Хашкуджи судебным инстанциям Саудровской Аравии

Турецкий суд постановил приостановить процесс над саудовскими подозреваемыми в убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи и передал его судебным инстанциям Саудовской Аравии. Об этом пишет Reuters.

Reuters напоминает, что прокуратура потребовала провести заочное судебное заседание над 26 подозреваемыми еще на прошлой неделе. Затем власти страны решили одобрить запрос саудовских властей и передать им дело. Такой шаг осудили правозащитные группы, выступающие за подробное расследование исчезновения журналиста.

Это решение должно укрепить отношения Анкары и Эр-Рияда.

Хашогги бесследно исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Журналист направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в брак с турчанкой Дженгиз. Но после этого он так и не вернулся домой: по данным турецких журналистов, Хашогги убили по приказу из Эр-Рияда прямо на территории генконсульства. Американские власти считают, что приказ об убийстве отдал лично саудовский наследный принц Мухаммад бин Салман.