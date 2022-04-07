В Совфеде высказались об отношении «колеблющихся» стран к России

Сенатор Цеков предрек, что «колеблющиеся» страны не станут выступать против России

С развитием ситуации коллективный Запад все больше будет сомневаться в правильности своих действий по отношению к Москве, а «колеблющиеся» страны будут тянутся к России, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Как минимум «колеблющиеся» страны не станут выступать против РФ и присоединяться к санкциям, которые пытаются всему миру навязать США, предрек Цеков.

«Ситуация, которая развивается на Украине, действия России и действия Украины все-таки не скрыты от глаз представителей других государств, и уже многие поняли, что произошедшее в Буче — это провокация украинских военнослужащих, нацбатов, спецслужб. Это уже не могут практически отрицать. Все обратили внимание на то, как они себя ведут с нашими военнопленными, обратили внимание на то, что нацизм все-таки на Украине есть», — сказал сенатор.

Ранее американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором запечатлен момент расправы украинских военных над солдатами Вооруженных сил России. На кадрах видно, как группа украинских солдат расстреливает мужчину в камуфляже с курткой на голове, который лежит на дороге в луже крови, но еще подает признаки жизни. Рядом с ним видны тела еще нескольких военных, предположительно, убитых. У одного из них руки связаны за спиной.

Также издание сообщило со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что среди стран НАТО есть разногласия по вопросу дальнейшей политики в отношении России на фоне ситуации на Украине. Так, Франция, Германия и Турция выступили за продолжение контактов с президентом России Владимиром Путиным, в то время как представители Литвы и Польши сочли диалог с Москвой бессмысленным.