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В Крыму пообещали взвешенную национализацию имущества

Парламентарий Фикс пообещал, что национализация имущества в Крыму будет объективной

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс пообещал, что национализация имущества недружественных стран и иностранцев на полуострове будет взвешенной и объективной. Его слова передает РИА Новости.

В частности, речь идет об имуществе украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших нацизм на Украине, в числе которых и бывшие жители Крыма. По словам Фикса, каждое конкретное решение будет приниматься специальной рабочей группой. «Все будет сделано по-человечески и по закону», — добавил он.

При этом парламентарий подчеркнул, что всеобщей национализации имущества в Крыму не будет. «А те люди, кто зарабатывает здесь деньги и финансируют нацбаты и все прочие, пусть начинают трястись, нервничать и пить успокоительные таблетки, все равно это им не поможет», — заключил Фикс.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал, что имущество украинских чиновников и олигархов, которое может быть конфисковано в Крыму, составляет миллиарды рублей. Речь идет о недвижимости, бизнес-активах, денежных средствах, вкладах в банках и ценных бумагах.

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Марина Совина
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