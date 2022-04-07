В Крыму пообещали взвешенную национализацию имущества

Парламентарий Фикс пообещал, что национализация имущества в Крыму будет объективной

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс пообещал, что национализация имущества недружественных стран и иностранцев на полуострове будет взвешенной и объективной. Его слова передает РИА Новости.

В частности, речь идет об имуществе украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших нацизм на Украине, в числе которых и бывшие жители Крыма. По словам Фикса, каждое конкретное решение будет приниматься специальной рабочей группой. «Все будет сделано по-человечески и по закону», — добавил он.

При этом парламентарий подчеркнул, что всеобщей национализации имущества в Крыму не будет. «А те люди, кто зарабатывает здесь деньги и финансируют нацбаты и все прочие, пусть начинают трястись, нервничать и пить успокоительные таблетки, все равно это им не поможет», — заключил Фикс.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал, что имущество украинских чиновников и олигархов, которое может быть конфисковано в Крыму, составляет миллиарды рублей. Речь идет о недвижимости, бизнес-активах, денежных средствах, вкладах в банках и ценных бумагах.