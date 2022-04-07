В Крыму определили принадлежащее украинским политикам имущество

В Крыму установили принадлежащее украинским олигархам, политикам и чиновникам имущество

В Крыму определи имущество, которое принадлежит украинским олигархам, политикам и чиновникам. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, его цитирует РИА Новости.

Во вторник, 5 апреля, депутаты Госсовета Крыма поддержали инициативу о направлении в Госдуму проекта федерального закона, который прорабатывал бы процедуру изъятия собственности у украинских олигархов и других иностранцев, совершивших недружественные действия в отношении России.

«Все их имущество установлено, так что пусть даже не пытаются что-то перерегистрировать и скрыть свои активы. Мы знаем все предприятия и их учредителей, а также имеющуюся у них собственность», — сказал политик.

Он добавил, что всех владельцев установленного имущества проверят на лояльность к России и Крыму.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала фамилии украинских политиков, чье имущество на полуострове планируется национализировать. По ее словам, ими станут президент Украины Владимир Зеленский, председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Национального банка Кирилл Шевченко, а также председатель Конституционного суда Александр Тупицкий.

Закон о национализации имущества россиян на Украине также приняла Верховная Рада. Документ касается граждан России, а также тех, кто связан со страной — проживает или ведет там свою основную деятельность.