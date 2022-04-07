Распространенная пищевая добавка оказалась способна влиять на кишечник

Nature: ксантановая камедь оказалась способна влиять на микроорганизмы кишечника

Широко распространенная пищевая добавка E415, также известная как ксантановая камедь, оказалась способна влиять на микробиом кишечника. К таким результатам пришли международные ученые из Норвежского университета наук о жизни совместно с коллегами из Мичиганского университета (США). Выводы опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Ксантановая камедь часто используется в выпечке, мороженом или салатных заправках. Также ее применяют в качестве аналога глютена в безглютеновых продуктах. Ранее считалось, что эта добавка никак не воздействует на человеческий организм, поскольку она не переваривается. Однако новая работа специалистов выявила, что E415 влияет на работу микробиоты кишечника, то есть на полезные бактерии, которые там живут. Проведенный анализ обнаружил генетические изменения и быструю адаптацию среди микроорганизмов.

На данный момент ученые планируют продолжить исследования. Кроме того, они отметили, что властям, вероятно, следует скорректировать оценки существующих пищевых добавок.

В январе биолог Владимир Бессонов из Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи заявил, что при выборе продуктов в магазине следует обращать внимание не на «ешки», а на дату изготовления, условия хранения и сроки годности.