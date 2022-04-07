Levi’s раскрыл свои планы по работе в России

Глава Levi's Чарльз Берг заявил, что не ожидает возобновления работы в России в 2022 году

Глава американского производителя джинсовой одежды Levi Strauss & Co. Чарльз Берг заявил, что не ожидает возобновления работы магазинов компании в России в 2022 году. Его слова приводит Financial Times.

«Судя по тому, как сейчас идут дела, я не питаю оптимизма, что скоро мы вернемся к работе в полную силу», — заявил предприниматель и отметил, что компания не рассчитывает получить выручку с продаж на территории России в 2022 году.

В марте компания Levi’s заявила о полной приостановке продаж на территории РФ. При этом руководство бренда продолжает платить своим российским сотрудникам и поддерживать работу нескольких магазинов для распродажи оставшихся на складе товаров.

В марте группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 бутика в России. Также временно перестали работать магазины Hermes и Chanel.