Номера автомобиля принесли мужчине богатство

UPI: американец разбогател благодаря номерам автомобиля брата

Житель американского штата Мэриленд по прозвищу Крупная Рыба воспользовался номерами автомобиля младшего брата при игре в лотерею. Выбранные числа принесли ему богатство, сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина купил восемь лотерейных билетов к нескольким розыгрышам подряд и вписал в них числа из регистрационного номера автомобиля, принадлежащего его младшему брату. В результате он выиграл 25 тысяч долларов (около двух миллионов рублей).

Победитель лотереи утверждает, что у него нет конкретного плана по поводу того, как использовать деньги. Пока он собирается починить автомобиль и поделиться частью выигрыша с пятью братьями и сестрами.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Фейетвилл 16 лет играла в лотерею одними и теми же числами и в итоге все же выиграла. Женщина стала одним из трех игроков, угадавших счастливую комбинацию, и получила треть от общей суммы джекпота.