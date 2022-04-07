Лукашенко объяснил выбор Стамбула местом для переговоров Москвы и Киева

Лукашенко заявил, что Киев выбрал Стамбул местом переговоров из-за давления Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев выбрал Стамбул в качестве места переговоров с Москвой из-за давления Запада. Главу государства цитирует БЕЛТА.

«Стамбул — это давление Запада на Украину: ни в коем случае не ехать в Беларусь. Им не нужна была миротворческая миссия в Беларуси», — объяснил Лукашенко. По его мнению, Турция была избрана местом для переговоров в том числе потому, что она состоит в НАТО.

При этом президент подчеркнул, что Белоруссия не настаивает на своей площадке. «Главное, чтобы был результат. Потому что война, еще раз подчеркиваю, — это большой вред для Беларуси», — сказал Лукашенко.

Российская и украинская делегации встретились 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. До этого несколько раундов переговоров прошли на территории Белоруссии, а затем в онлайн-формате.

Ранее Лукашенко заявлял, что никаких переговоров по мирному урегулированию ситуации на Украине без Минска быть не может. По его словам, проходящая на территории Украины российская спецоперация серьезно влияет на ситуацию в Белоруссии. Москва, отметил он, позицию Минска понимает.