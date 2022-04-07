В Майском появился дом образцового содержания

В Майском жилой дом по адресу улица Ленина 23 определили «Домом образцового содержания»

В Майском, Кабардино-Балкария, появилась постройка, которой присвоили звание «Дом образцового содержания». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР», сотрудники которого провели репортаж в городе.

Так, Фонд развития территорий определил девятиэтажный жилой дом по адресу улица Ленина 23 одним из лучших по качеству. Уточняется, что в здании провели капитальный ремонт, обновили фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации и отремонтировали лифты.

Специалисты также обратили внимание на чистую и благоустроенную дворовую территорию дома. При этом, как отметили в издании, жильцы принимали активное участие в работах и поддержании порядка.

Известно, что теперь фасад 72-квартирного дома, в котором проживают 310 человек, будет украшать табличка «Дом образцового содержания». Глава республики Казбек Коков, председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин и генеральный директор компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин приняли участие в торжественном вручении почетного звания.

По завершении мероприятия Коков поговорил с жителями города Майского на тему благоустройства города и заверил их, что ремонт улиц и общественных территорий продолжится.

Ранее сообщалось, что власти Кабардино-Балкарии завершают капитальный ремонт историко-краеведческого музея в Майском районе. После реконструкции в музее обещают ежегодно проводить 20 выставок различной тематической направленности.