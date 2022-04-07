На дне гватемальского озера обнаружили древний город майя

На дне гватемальского озера Атитлан обнаружили древний город цивилизации майя

Команда международных ученых обнаружила на дне гватемальского озера Атитлан остатки строений древнего города цивилизации майя. Об этом пишет мексиканская газета Milenio.

Согласно предположениям ученых, поселение датируется примерно V веком до нашей эры. Находился древний город на острове, окруженным водами Атитлана. Затем, вероятно, в результате тектонических сдвигов остров ушел под воду на 12-20 метров. На дне озера, располагающегося в кратере вулкана, максимальная длина которого достигает 18 километров, специалисты нашли следы религиозных центров, домов, стел и других сооружений. Кроме того, исследователи считают, что общая площадь города занимала около 60 тысяч квадратных метров.

В дальнейшем планируется построить в районе озера Атитлана музей, который расскажет о жизни древних майя и визуализирует с помощью цифровых моделей древний город.

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