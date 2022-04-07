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На дне гватемальского озера обнаружили древний город майя

На дне гватемальского озера Атитлан обнаружили древний город цивилизации майя

Фото: Instituto Nacional de Antropología e Historia

Команда международных ученых обнаружила на дне гватемальского озера Атитлан остатки строений древнего города цивилизации майя. Об этом пишет мексиканская газета Milenio.

Согласно предположениям ученых, поселение датируется примерно V веком до нашей эры. Находился древний город на острове, окруженным водами Атитлана. Затем, вероятно, в результате тектонических сдвигов остров ушел под воду на 12-20 метров. На дне озера, располагающегося в кратере вулкана, максимальная длина которого достигает 18 километров, специалисты нашли следы религиозных центров, домов, стел и других сооружений. Кроме того, исследователи считают, что общая площадь города занимала около 60 тысяч квадратных метров.

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В дальнейшем планируется построить в районе озера Атитлана музей, который расскажет о жизни древних майя и визуализирует с помощью цифровых моделей древний город.

В феврале 2022 года в Перу были найдены шесть мумий, которые, по всей видимости, принадлежали детям, принесенным в жертву народами Анд, жившие до инкской эпохи.

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Елена Апазиди
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