Названы на самом деле нуждающиеся в медсправке для спортзала группы людей

LifeHacker: врачи советуют проходить медосмотр перед спортзалом при одышке и болях

Американский колледж спортивной медицины изучил данные людей, обращающихся за справкой от врача перед посещением спортзала, и обнаружил, что медицинское разрешение на упражнения нужно не всем. Группы риска названы в публикации LifeHacker.

По словам представителей колледжа, большинству людей можно отправляться на спортивные занятия без справки. На самом деле нуждаются в медсправке те, кто страдает от сердечно-сосудистых или почечных заболеваний, нарушений обмена веществ, либо имеет уже диагностированные заболевания, говорят врачи. Так, рассказали в колледже, если человек знает, что у него есть заболевания периферических артерий или цереброваскулярная болезнь, справка нужна.

Врачи советуют проходить медосмотр перед спортзалом при одышке и болях во время отдыха или легких тренировках. Если во время занятий спортом человек испытывает неприятные ощущения в груди или челюсти, страдает от головокружения или падает в обморок, нужно немедленно прекратить занятия и обратиться к врачу, добавляют в колледже.

Если за последние 12 месяцев врач уже давал разрешение на занятия спортом, несмотря на наличие болезней, справка, говорят медики, нужна только в том случае, если хочется сделать тренировки более интенсивными.

В целом, заключают врачи, в последние десятилетия количество людей за 40, которым нужна консультация врача перед упражнениями, уменьшилось почти вдвое.

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