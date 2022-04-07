«Родильный дом» белых медведей в российском заповеднике сняли на видео с дрона

Экспедиция в якутском заповеднике «Медвежьи острова» нашла «родильный дом» белых медведей

Исследователям Русского Севера удалось снять на видео «родильный дом» белых медведей в якутском заповеднике «Медвежьи острова». Кадры, сделанные с дрона, Telegram-каналу РЕН ТВ предоставил директор национального парка «Ленские столбы» Аркадий Семенов.

На них видно медведицу в берлоге, которая отреагировала на звук пролетающего над ней дрона и высунулась наружу. Исследователи уверены, что с самкой находились минимум два медвежонка.

По словам Семенова, участники экспедиции считали поголовье белых медведей на протяжении двух недель. Всего им удалось найти в заповеднике 18 берлог. В каждой из них были медведицы с медвежатами.

Ранее на Ямале сняли документальный фильм о белом медведе в национальном парке «Русская Арктика». Животное снимали в течение двух лет, в фильме покажут год из его жизни.