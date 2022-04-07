Хулиганы получили сроки за драку в поезде Московского метрополитена

Суд вынес приговор хулиганам за драку в поезде метро Москвы и оскорбления пассажиров

В Москве суд приговорил троих мужчин к срокам от 2,5 до 4,5 года лишения свободы за драку в поезде Московского метрополитена, устроенную ими с пассажирами осенью. О вынесенном приговоре сообщили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре.

Подсудимые 28-летний Али Исаев, 30-летний Арсен Салихов и 37-летний Алаа Шахин признаны виновными в хулиганстве. Салихов и Шахин получили по 2,5 года, а Исаев — 4,5 года с учетом приговора Коломенского горсуда Московской области, который в мае 2021 года признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Тогда он получил три года в колонии-поселении.

Хулиганов задержали правоохранительные органы после появления в сети видео происшествия от 12 октября 2021 года. Пассажир заступился за девушку, к которой приставала группа приезжих в вагоне метро, но они агрессивно отреагировали на замечания, стали оскорблять людей, а затем накинулись на них.