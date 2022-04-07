Начальник оставил работникам записку с требованиями и был высмеян в сети

Пользователи Reddit высмеяли записку с требованиями начальника из-за изображения миньона

Пользователь Reddit поделился фотографией записки с требованиями, которую он и его коллега получили от начальника. Содержание послания, оставленного боссом, высмеяли в сети.

«Пришел утром на работу и увидел эту записку, приклеенную скотчем к стене. За день до этого босс наорал на меня и другого работника за то, что мы общались друг с другом, пока в магазине не было покупателей», — рассказал пользователь.

В послании утверждается, что работа не должна приносить веселье сотрудникам. «Не тратьте рабочее время на обсуждение тем, которые не касаются работы. Не поддерживайте ваши дружеские отношения во время рабочих часов», — гласит текст сообщения. Под текстом размещено изображение миньона из мультфильма «Гадкий я» с надписью «Работа — это не детский сад».

Многие комментаторы посчитали забавным то, что начальник решил добавить к строгому тексту изображение персонажа из детского мультфильма. «Я уверен, что миньоны, наоборот, веселились на работе», «Иронично, что Грю (главный герой «Гадкого я», начальник миньонов — прим. «Ленты.ру») был довольно хорошим боссом», — написали они.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что его семья обнаружила трогательную находку, когда разбирала вещи недавно умершего дедушки. Как выяснили родственники, мужчина перед смертью вел дневник — личные записи заметили в его календаре. Некоторые из них были посвящены его покойной супруге.