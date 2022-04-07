Минобороны сообщило об акциях устрашения мирных жителей в Харькове

Украинские боевики обстреляли из минометов вышедших за покупками людей в Харькове

Украинские боевики обстреляли с помощью минометов мирных жителей в Харькове, в результате обстрелов есть раненые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине генерала-полковника Михаила Мизинцева.

«В Харькове в жилых кварталах Шевченковского и Холодногорского районов неонацисты в период, когда жителям разрешено покидать свои дома для покупки продуктов и предметов первой необходимости, провели безжалостные акции устрашения с применением минометов. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые», — сказал Мизинцев.

Накануне в Минобороны заявили о требовании допустить представителей Международного комитета Красного Креста к российским военнопленным. По словам Мизинцева, РФ обратилась к ООН, ОБСЕ и другим международным организациям, а также к руководству стран, которые активно работают на украинском гуманитарном направлении, с соответствующим требованием к Киеву.