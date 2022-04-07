Кремль прокомментировал поставки оружия с Запада на Украину

Пресс-секретарь Песков заявил, что поставки оружия на Украину не способствуют переговорам

Поставки оружия с Запада на Украину не способствуют успеху переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

7 апреля сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза. Согласно законопроекту, президенту страны Джо Байдену предоставят расширенные полномочия по заключению соглашений с украинскими властями относительно поставок вооружений «для защиты населения Украины».

«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И, конечно, это скорее будет иметь негативный эффект», — заявил Песков, комментируя это решение США.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО не поддержат отправку войск альянса на Украину для участия в военных действиях. При этом он добавил, что альянс продолжит поставки вооружений.