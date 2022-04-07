Перечислены неподходящие для разных типов личности рабочие места

Психолог Марк Трэверс призвал не терять время на неподходящей работе

Профессор, психолог Марк Трэверс перечислил рабочие места, неподходящие для разных типов личности. Об этом он написал в материале для издания Psychology Today.

Марк Трэверс призвал не терять время на неподходящей работе, даже если ситуация кажется безвыходной и нужно как-то выживать. В результате исследования психологу удалось выявить три типа рабочих мест, которые могут нарушить психическое или эмоциональное здоровье работников.

По словам психолога, одной из самых «вредных» является работа, на которой руководители сосредоточены исключительно на достижении производственных результатов и полностью игнорируют самочувствие сотрудников и личные отношения с ними. Такие рабочие места особенно опасны для тех, кто отдается работе со всей страстью, — им может грозить скорое выгорание. Трэверс посоветовал таким людям, оказавшимся на подобных рабочих местах, сдерживать свой энтузиазм, в чем помогут практики осознанности.

Также психолог упомянул рабочие места с нездоровым микроклиматом. По словам профессора, работа, связанная с высоким уровнем стресса, негативно влияет не только на производительность, но и на самочувствие сотрудников. Это однозначно не подойдет невротикам, потому что может спровоцировать у них еще большее беспокойство. Трэверс ссылается на многочисленные исследования, согласно которым работа, связанная с высоким уровнем стресса, может вызвать негативные изменения в личности человека, усиливая раздражительность и нервозность. Даже наличие доброжелательного начальника и отсутствие микроменеджмента, по мнению исследователей, не способно существенно улучшить ситуацию.

Удаленная работа, как считает Трэверс, тоже подойдет не всем. Он заявил, что люди, отличающиеся недостатком дисциплины и уровня ответственности, нерационально используют свое рабочее время: злоупотребляют крепкими напитками в рабочее время, смотрят фильмы или совершают онлайн-покупки. Экстравертам, отметил профессор, также сложно переключиться на работу из дома, особенно с учетом невозможности отключиться от рабочих процессов в конце дня. Идеальным вариантом для них может стать гибридный формат работы с возможностью подстраивать его под свои нужды.

Ранее ученые назвали идеальное количество рабочих часов в неделю. Исследование, проведенное в Стэнфордском университете, показало, что после 50 часов работы в неделю производительность снижается.