Предложен новый тип экзотических нейтронных звезд

Астрофизики Испании и Австралии предположили существование экзотических нейтронных звезд

Ученые Университета Мурсии в Испании и Института астрофизики в Мэнли (Австралия) предположили существование нейтронной звезды нового типа. В статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters, описывается возникновение экзотического типа космических объектов, которые создаются при столкновении нейтронных звезд, во время чего образуется сверхсильное магнитное поле.

Предыдущие исследования продемонстрировали, что при столкновении двух нейтронных звезд создается единый объект с массой, превышающей предел Толмена — Оппенгеймера — Волкова, который коллапсирует в черную дыру. Однако это ограничение применяется только к тем нейтронным звездам, которые из-за столкновения перестают вращаться. Если же новый объект вращается, то он может просуществовать какое-то время, прежде чем сколлапсировать в черную дыру.

В новой работе предполагается, что если при столкновении возникает достаточно сильное магнитное поле, это может предотвратить коллапс звезды в черную дыру на несколько лет. Время жизни такой звезды будет зависеть от множества факторов, включая силу магнитных полей обеих нейтронных звезд до столкновения, их массу и температуру ядер. Если бы этот экзотический объект возник, у него была бы уникальная сигнатура излучения. На первом этапе она бы состояла из быстрых вспышек гамма-лучей, которые затем сменяются рентгеновскими лучами и быстрыми вспышками радиоволн.