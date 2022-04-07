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Россия ввела санкции против 130 представителей руководства Новой Зеландии

Россия ввела санкции против премьер-министра и генерал-губернатора Новой Зеландии
Джасинда Ардерн

Джасинда Ардерн. Фото: Guo Lei / Globallookpress.com

Российское правительство ввело санкции против 130 представителей руководства Новой Зеландии, включая генерал-губернатора Синтию Киро и премьер-министра страны Джасинду Ардерн. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

Отмечается, что причина для столь масштабных рестрикций в отношении новозеландской администрации — беспрецедентные санкции официального Веллингтона (столица Новой Зеландии) против России. «Указанный шаг предпринят в ответ на недружественные действия новозеландского кабинета министров, присоединившегося к (...) кампании по сдерживанию России», — говорится в сообщении МИД.

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«Со своей стороны еще раз подчеркиваем, что любые антироссийские действия – от разжигания негативного отношения к нашей стране до введения новых санкций и ограничения двусторонних экономических отношений, наносящего ущерб интересам самих новозеландцев, – получат решительный отпор», — заявили в МИД России.

Помимо премьер-министра и генерал-губернатора в «стоп-лист» попали: все члены кабинета министров Новой Зеландии, высшее военное командование страны, генеральный прокурор, генеральный директор Службы безопасности и разведки, а также целый ряд парламентариев.

Ранее стало известно, что Россия внесла в черный список 228 граждан Австралии, в их число попал и премьер-министр страны Скотт Моррисон. Персональные санкции введены против высшего руководства и парламентариев страны. В министерстве пояснили, что в санкционный список также в скором времени включат военных, бизнесменов, экспертов и медийных персон, которые «способствуют разжиганию негативного отношения к нашей стране».

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Николай Чигасов
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