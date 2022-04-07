В Италии объяснили действия России на Украине

Итальянский журналист назвал обоснованными действия России на Украине

Итальянский журналист и политический обозреватель Франко Батталья поддержал президента России Владимира Путина, назвав обоснованными действия России на Украине. Свою позицию он объяснил на страницах портала Nicola Porro.

Он указал, что ракеты НАТО в 600 километрах от Москвы являются явной угрозой для России. А после месяца специальной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил, что понял, что Украина не может вступить в альянс.

В связи с этим следует вопрос, не предотвратил ли Путин таким образом будущий мировой конфликт. «Если бы меня приставили к стене и заставили выбрать, то я вам скажу: я с Путиным», — резюмировал журналист.

6 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в согласии президента Украины Владимира Зеленский на выдвинутые на переговорах условия, от них зависит окончание специальной операции. По его словам, отвод российских сил из Киевской области стал жестом доброй воли. Тем самым Россия попыталась создать условия для принятия более серьезных решений на переговорах с украинской стороной.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).