Власти Крыма объявили «охоту» на причастных к пыткам российских солдат украинцев

Глава Крыма Аксенов объявил «охоту» на причастных к пыткам российских солдат украинцев

Власти Крыма начинают «охоту» на лиц, причастных к пыткам российских солдат. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов, его слова приводит РИА Новости.

Захваченных в плен украинских солдат, которых подозревают в издевательстве над россиянами, Аксенов назвал ублюдками и заявил, что ему приятно, когда они разговаривают по-русски. Глава региона также отметил, что до плена предполагаемые преступники могут не дожить.

«Эти нацистские свиньи по-русски разговаривают в плену, стоят опустив головы. Так будет с ними со всеми, если доживут до этой минуты (попадания в плен — прим. «Ленты.ру»)», — подытожил Аксенов.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным найти причастных к издевательствам над российскими военнослужащими после публикации видеозаписей с интервью освобожденных из плена россиян.

Специальная военная операция на территории Украины стартовала 24 февраля. О ее начале объявил президент Владимир Путин — проведение операции он объяснил необходимостью защитить население Донецкой и Луганской областей от геноцида. По его заявлению, конечная цель — демилитаризация и денацификация Украины.

По данным Минобороны от 25 марта, с начала спецоперации погиб 1351 российский военный.