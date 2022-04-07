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Россия снизит добычу нефти

Вице-премьер Новак допустил снижение добычи нефти в апреле на 4-5% к марту

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России добыча нефти по итогам апреля может снизиться на 4-5% к марту. Об этом на брифинге с журналистами заявил вице-премьер России Александр Новак, передает «Интерфакс».

По его словам, корректировка объемов добычи нефти в сторону уменьшения будет произведена в апреле. Причинами тому служит смена логистики, финансовые проблемы со страхованием и использованием судов, отметил Новак.

«Все это, конечно, вносит свои коррективы, поэтому в апреле у нас будет корректировка, и я думаю, что, может быть, увидим там снижение в среднем по апрелю 4-5% (к марту — прим. «Ленты.ру»), от нашего максимального уровня [добычи]», — сказал он, подчеркнув, что снижение добычи топлива не является директивным и это «компании самостоятельно будут решать».

Также он отметил, что это не повлияет на обеспеченность нефтепродуктами внутреннего российского рынка. «И экспорт тоже будет осуществляться. Но корректировка загрузки нефтеперерабатывающих заводов будет», — заключил Новак.

Ранее вице-премьер Новак заявил, что часть европейских стран уже согласилась на предложенную Россией схему оплаты газа с расчетами в рублях.

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Варвара Кошечкина
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