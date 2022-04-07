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Ученые назвали способный привести к слабоумию и бесплодию продукт

ETNT: злоупотребление чипсами может привести к слабоумию и ожирению

Фото: Christine-Felice Röhrs / Globallookpress.com

Издание Eat This, Not That! (ETNT) назвало семь опасных последствий регулярного употребления картофельных чипсов, основываясь на многочисленных научных исследованиях. Согласно заявлениям различных ученых, злоупотребление закуской действительно может привести к различным негативным последствиям — от ожирения до бесплодия.

Согласно исследованиям Кливлендской клиники и Гарвардской медицинской школы, злоупотребление чипсами способно спровоцировать повышение артериального давления. Большое количество соли, содержащееся в популярной закуске, дестабилизирует уровень натрия, что также может спровоцировать развитие слабоумия или проблемы с сердцем.

Кроме того, по данным Американской онкологической ассоциации, канцерогенное химическое вещество под названием акриламид, которое содержится в обработанных пищевых продуктах, в том числе и в картофельных чипсах, может привести к развитию онкологических заболеваний.

По данным Science Daily, чипсы, напичканные акриламидами, способны вызвать заболевания сердца и увеличить риск развития инсульта, так как они содержат большое количество холестерина, негативно влияющего на сердечно-сосудистую систему.

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Согласно исследованиям Национального университета Сингапура, содержащиеся в картофельных чипсах трансжиры повышают риск развития бесплодия у женщин. К такому же выводу пришли и ученые из Гарвардской медицинской школы.

Специалисты Университета Дикина из Австралии предупреждают, что вкусовые добавки и большое количество соли определенным образом воздействуют на рецепторы, заставляя потреблять данный продукт в больших количествах, что может привести к ожирению.

Сотрудники Национальной медицинской библиотеки США выяснили, что злоупотребление чипсами может привести к развитию депрессии. Поэтому они рекомендуют вместо соленых картофельных чипсов обратить внимание на более полезные перекусы.

Ранее диетолог порекомендовала полезные продукты для ежедневного рациона. По словам врача Анжелики Дюваль, в ежедневное меню обязательно нужно включать овощи, фрукты, ягоды и свежую зелень.

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Юлия Кальницкая
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