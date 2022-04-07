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Солдат ВСУ рассказал о приказе руководства стрелять по мирным жителям

Попавший в плен солдат ВСУ Омерченко рассказал о приказе стрелять по мирным жителям

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Руководство подразделений ВСУ отдавало приказ солдатам стрелять по мирным жителям в Волновахе, рассказал в интервью «Ленте.ру» мобилизованный украинец Вячеслав Омерченко, который оказался в плену у сил Донецкой народной республики (ДНР).

«Нам в открытую дали приказ стрелять по мирным. Это говорили только контрактникам. А их было много. Мобилизованным приказ не давали. Кто-то стрелял, а кто-то нет — зависело от человека», — вспоминает Омерченко.

По его словам, солдат ВСУ заставляли уничтожать инфраструктуру и устанавливать в зданиях минные растяжки. «Чуть позже меня ранило осколком своей же мины. Через 40 минут наши отнесли меня к какому-то местному жителю, который меня выхаживал. А после 9 марта я попал в плен», — добавил он.

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24 марта

Об освобождении Волновахи войсками ДНР стало известно 11 марта. При этом ситуация в городе оказалась плачевной: по словам депутата Народного совета (НС) ДНР Елены Шишкиной, в Волновахе отсутствовала какая-либо инфраструктура, было разрушено около 90 процентов жилого фонда.

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Алевтина Запольская
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