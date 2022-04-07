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Российского подростка задержали за убийство отчима

В Ленинградской области 17-летний подросток зарезал отчима

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Ленинградской области задержали 17-летнего российского подростка, подозреваемого в убийстве отчима. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 6 апреля в поселке Соколинское Выборгского района было найдено тело мужчины с колото-резаными ранами груди. СКР возбудил дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В ходе опроса родных и знакомых, а также сбора доказательств выяснилось, что мужчину зарезал сын его жены от первого брака.

Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

12 января 2020 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима.

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Владимир Седов
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