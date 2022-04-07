Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» выиграть матч НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Тампу», на счету Александра Овечкина гол и результативная передача

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг, 7 апреля, и завершилась со счетом 4:3 в пользу столичной команды. В составе победителей отличился российский форвард Александр Овечкин. На его счету гол и результативная передача.

Одержать победу «Кэпиталс» также помог российский вратарь Илья Самсонов. В ходе игры он отразил 25 из 28 бросков по воротам.

«Вашингтон» в 70 встречах набрал 86 очков. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции.

36-летний Овечкин провел в текущем сезоне 64 матча. На счету россиянина 43 заброшенные шайбы и 38 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провел 1265 встреч. В его активе 1401 очко (773 гола и 628 паса). Он стал 21-м игроком в истории НХЛ, которому удалось достигнуть такого показателя.