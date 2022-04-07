Эстрадный певец Стас Пьеха ответил на слухи об отъезде из России

Эстрадный певец Стас Пьеха ответил на слухи об отъезде из России. Его слова приводит «Газета.ру».

Пьеха подчеркнул, что не покидал страну. Так, музыкант опроверг сообщения отдельных СМИ о том, что он уехал к своему отцу в Прибалтику.

«Во-первых, мне нет никакого смысла куда-либо ехать, потому что у меня в России вся моя семья, бизнес — и я хочу им заниматься. Во-вторых, в данный момент я очень активно занимаюсь детским фондом, и мне нужно быть постоянно в тонусе, на связи, встречаться с людьми и запускать фонд. И в-третьих, я никуда не собираюсь уезжать, так как мне и уезжать-то некуда», — заявил Пьеха, отметив, что желает увидеться с отцом, но не за границей, а в Москве.

Ранее стало известно, что певица и блогерша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты. Девушка объяснила своим фанатам, что ее эмоциональное состояние не позволяет ей в настоящее время работать в России.